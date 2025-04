Le métropolite Job de Pisidie, vice-modérateur de la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises, a donné une interview pour le site internet du Conseil œcuménique des ÉglisesVoix orthodoxe majeure dans le dialogue œcuménique mondial, le métropolite Job réfléchit sur la signification cosmique de la Résurrection, l’importance spirituelle de célébrer Pâques ensemble et l’héritage durable du Concile de Nicée. Il évoque avec passion le rôle de l’Église, non

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.