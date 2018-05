Le métropolite Joseph célébrera un office de requiem le samedi 26 mai au cimetière militaire roumain de Soultzmatt pour les soldats roumains qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale sur le front français. En ce lieu ont été inhumés 678 soldats roumains, faits prisonniers en Transylvanie, qui sont morts en 1917 des suites du régime inhumain que leur imposèrent les Allemands. La commémoration commencera par l’office des matines à 8h30, suivies de la liturgie, à 10h, célébrée par le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine, ainsi que de Mgr Sofian, évêque-vicaire de l’archevêché orthodoxe roumain d’Allemagne, d’Autriche et du Luxembourg. L’office aura lieu en la chapelle de Schaeffertal, qui se trouve à proximité du cimetière. Ensuite cela célébré l’office de requiem, qui commencera à 13h. À 13h30 aura lieu la cérémonie militaire dans le cadre de laquelle seront entonnés les hymnes nationaux roumain et français, puis des couronnes de fleurs seront déposées devant les tombes des soldats. Plus tard, de 17 à 19h aura lieu la conférence « Les Roumains à la fin de la Première Guerre mondiale – la grande Roumanie. Prisonniers de guerre roumains », dont le modérateur sera Cătălin Fudulu, membre de l’Office national pour le culte des héros. La conférence aura lieu à la Maison des associations, Place Frédéric Kessler, à Soultzmatt. Le 30 août 1919, l’État français avait offert à la Roumanie le plateau du Val du Pâtre, où a été aménagé l’actuel cimetière militaire, sur le lieu de l’ancien camp où ont souffert les soldats roumains. Le cimetière a été inauguré le 9 avril 1924, en présence des souverains roumains de l’époque, le roi Ferdinand Ier et la reine Marie. Sur la base de la croix monumentale, selon le désir de la reine Marie, ont été fixées quatre plaques de marbre avec une inscription en langues roumaine et française : « Soldats roumains ! Loin de votre patrie pour laquelle vous vous êtes sacrifiés, reposez en paix, auréolés de gloire, dans cette terre, qui ne vous est pas étrangère ».

