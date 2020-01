Le métropolite Joseph s’est entretenu avec l’ambassadeur de Roumanie à l’occasion de la rencontre des leaders religieux des communautés roumaines de France

L’ambassadeur Luca Niculescu a rencontré mardi les leaders des communautés religieuses roumaines de France. La rencontre a eu lieu au siège de l’Ambassade de Roumanie de Paris. La discussion était dédiée aux Roumains de l’Hexagone, aux problèmes auxquels ils sont confrontés et aux solutions possibles pour leur offrir une aide concrète. Le représentant de l’Église orthodoxe roumaine était Mgr Joseph, métropolite du diocèse orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale. À l’ordre du jour figuraient également les élections municipales en France prévues dans un avenir proche. « Nous avons discuté au sujet de ce que nous pouvons faire ensemble pour les Roumains d’ici. Et l’un des objectifs est la sensibilisation aux élections municipales en France au mois de mars. Les citoyens roumains, comme tous les citoyens européens, ont le droit de voter aux élections locales en France ». « Plus leurs voix se feront entendre, plus les autorités locales françaises seront attentives à leurs besoins et leurs sollicitations. Les Roumains de France, par conséquent, pourront s’inscrire sur les listes électorales des mairies des villes dans lesquelles ils vivent », mentionne l’ambassadeur Luca Niculescu sur son compte Facebook. Le métropolite Joseph était accompagné du R.P. Răzvan Ionescu, conseiller du diocèse d’Europe d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine, ainsi que du père Jean Drăgănicea, secrétaire administratif du même diocèse. « Un petit déjeuner avec M. l’ambassadeur. Une joie. Aborder des problèmes aussi concrets que possible des Roumains de la région parisienne. Je le félicite aussi pour l’ambiance intime et noble dans laquelle nous avons été reçus (où Paul Valéry a déployé quelque temps son activité). Notre ambassade est un espace absolument exceptionnel » a déclaré le père Răzvan Ionescu dans un message sur les réseaux sociaux.











