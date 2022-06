Le métropolite Marc de Berlin et d’Allemagne : « Cette guerre est un crime ! »

Le métropolite Marc de Berlin et d’Allemagne, qui est aussi le locum tenens de l’Église orthodoxe russe hors-frontière après le décès de son primat le métropolite Hilarion, a donné une grande interview au journal « Hannoverische Allgemeine » . Mgr Marc​​ commente en détail le conflit russo-ukrainien. Des extraits de cette interview sont apparus sur la chaîne « Christians against War ». Le site Parlons d’orthodoxie a publié une traduction de la partie où il parle de l’Ukraine que nous reproduisons ci-dessous.

HA : Le patriarche de Moscou Cyrille se félicite de la guerre parce qu’elle vise à protéger la Russie.



Mgr Mark : Je ne partage pas ce point de vue.



HA : Pourquoi dit-il cela ?



M : Je sais que l’Église russe à l’époque communiste a toujours justifié le communisme et les crimes de l’État communiste. Puis j’ai dit que je ne voulais pas le soutenir – mais je ne comprends pas les motifs d[une telle rhétorique. Je dois dire la même chose à propos de cette guerre aujourd’hui.



HA : Savez-vous combien de réfugiés ukrainiens votre église aide actuellement ?



M : Beaucoup de gens viennent à nous. Lorsque l’afflux de réfugiés a commencé en Allemagne, nous avons écrit aux présidents des gouvernements de tous les Länder et à de nombreux bourgmestres que nous étions prêts à contribuer en fonction de nos compétences et de notre connaissance de la langue. Nous aidons également les convois qui apportent de la nourriture et des vêtements en Ukraine. Nous aidons un monastère de l’est de l’Ukraine, non loin duquel il y a des batailles. Il y a 1 500 réfugiés là-bas.



HA : Dans un message vidéo en mars, vous avez dit que maintenant la majeure partie de votre église est impliquée dans cette guerre. Qu’est-ce que vous vouliez dire ?



M : D’une part, nous aidons. D’un autre côté, beaucoup de nos croyants ont des parents en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Cela nous affecte directement, puisque nous sommes tous unis dans une seule église.



HA: Comment l’église mène-t-elle cette guerre civile?



M: <par la Prière.



HA : Vous avez récemment comparé la prière aux munitions. Pour qui ? Et cela ne semble-t-il pas un peu trop militant pour une personne spirituelle ?



M : Les premiers mots qui me viennent à l’esprit ne sont pas toujours les plus exacts. Nous ne pouvons et ne voulons en aucun cas participer à la guerre. Cependant, nous prions. Les membres de notre église se battent des deux côtés. C’est un défi. Dans certaines communautés, cette situation conduit à des conflits.



HA: Comment évaluez-vous la guerre en Ukraine?



M : Je considère cette guerre comme un crime. Certains pensent qu’en fait cela dure depuis 8 ans et que, par exemple, le gouvernement ukrainien a eu tort d’ interdire l’utilisation du russe dans les écoles. Cependant, cela ne justifie en aucune façon la guerre.



HA : Poutine justifie également l’attaque par la nécessité de débarrasser l’Ukraine des nazis. Que dites-vous à cela ?



M : Il y a en effet de petits groupes dans l’ouest de l’Ukraine qui suivent l’exemple de l’ancien collaborateur nazi Stepan Bandera. Mais c’est tout. Les nazis ne règnent pas à Kiev et en Ukraine. C’est un non-sens.



HA : Que ressentez-vous lorsque vous voyez des photos de Marioupol ou d’autres endroits détruits ou que vous entendez parler de crimes de guerre ?



M : Je me souviens de mon enfance. Tout est terrible. Mais je ne crois plus ces photos. Vous ne pouvez pas comprendre qui les a fait.



HA : Pourquoi les Ukrainiens devraient-ils détruire leurs villes ?



M : Dans la guerre, la population et les villes souffrent des combats. Je ne pense pas avoir le droit de m’exprimer sur cette question.



HA : Il y a des organisations non gouvernementales qui ont prouvé de manière tout à fait convaincante la destruction et les crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine.



M : Je vous serais reconnaissant pour ces informations. Mais dans de nombreux cas, on ne sait pas à qui était la faute de la destruction. Les deux parties tirent.



HA : Cependant, l’une attaque et l’autre se défend.



M : Néanmoins, ils tirent. D’après les rapports de mes prêtres et diacres, je suis au courant de cas où l’armée ukrainienne a placé ses chars entre des bâtiments résidentiels. Ne devrions-nous pas nous attendre à ce que les Russes leur tirent dessus et frappent les innocents en conséquence ? Je ne comprends pas non plus pourquoi notre monastère avec tous les réfugiés a été sous le feu des critiques – et de qui.



HA : Les Russes devraient-ils quitter l’Ukraine ?



M : Est-ce une question ? Oui, c’est exact ! Et complètement.



HA: Que voulez-vous pour la paix ?



M : J’espère une augmentation des opportunités pour la population russophone de l’est de l’Ukraine. Ils ne veulent que le droit de parler leur propre langue. Je ne comprends pas pourquoi cela devrait être si difficile. Il me semble raisonnable que l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, même si cette étape provoque à nouveau une grande irritation de la part de la partie russe.



HA : La guerre de la Russie en Ukraine va-t-elle changer votre église ?



M : Oui, bien sûr, et malheureusement pas pour le mieux.



HA: De quoi avez-vous peur?



M : Il m’est difficile de m’attendre à ce que la partie ukrainienne de notre église reste avec la partie russe. Et les Ukrainiens de l’Église orthodoxe russe sont les croyants les plus pieux.