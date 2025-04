Le 6 avril 2025, cinquième dimanche du Grand Carême, jour de la synaxe des pères vénérables de Zverinets, Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a présidé la Divine Liturgie et le rite de canonisation du vénérable confesseur Philarète (Kotchoubeï), higoumène de Zverinets. L’information est communiquée par le Département d’information et d’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne.L’office solennel s’est tenu au monastère d’hommes de l’archange Michel de

