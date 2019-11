Le lundi 4 novembre, le métropolite Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) a reçu l’archevêque Elpidophore de l’archevêché orthodoxe grec d’Amérique. C’était la première visite de celui-ci à la chancellerie de l’Église orthodoxe en Amérique. L’archevêque Elpidophore était accompagné par l’évêque Apostolos de Medeia, secrétaire général du Synode diocésain de l’archevêché grec d’Amérique, le protopresbytre Alexandre Karloutsos, vicaire général de l’archevêché, l’archiprêtre Nicolas Kazarian et M. Nicholas Anton du bureau de l’archevêché pour les relations inter-orthodoxes, œcuméniques et inter-religieuses, et par le diacre Éleuthère Constantine. Outre le métropolite Tikhon, l’Église orthodoxe en Amérique était représentée par l’archevêque de New York Michel, secrétaire du Saint-Synode, l’archevêque Alexandre Rentel, chancelier, le protopresbytre Léonide Kishkovsky, directeur des affaires extérieures et l’archidiacre Joseph Matusiak, secrétaire du métropolite. La visite a commencé par l’accueil de l’archevêque Elpidophore par le métropolite Tikhon, en la chapelle Saint-Serge de Radonège. Après avoir vénéré l’autel et les reliques des saints d’Amérique du Nord, le métropolite Tikhon a adressé une allocution de bienvenue à l’archevêque Elpidophore, auquel il a fait don d’une icône de la Mère de Dieu de Valaam. « Avec amour fraternel et grande joie, j’accueille votre Éminence à la chancellerie de l’Église orthodoxe en Amérique. Ce fut un honneur pour moi dans le passé que d’accueillir votre prédécesseur l’archevêque Dimitri, et je suis confiant que ma visite au siège de l’archevêché grec et votre visite ici aujourd’hui seront la poursuite de la construction de l’amitié que nous avons développée pendant des années, et que nous pouvons nous attendre à une relation longue et fructueuse du fait que nos Églises cherchent à travailler ensemble pour la gloire de Dieu et l’encouragement du troupeau que nous menons ». À son tour, l’archevêque Elpidophore a adressé les paroles suivantes au métropolite Tikhon : « Je suis personnellement très heureux d’être ici aujourd’hui parce que je ressens que nous avons une très bonne amitié et ce depuis le temps où j’étais métropolite et avais la joie et le plaisir de vous accueillir dans mon monastère de Halki à Constantinople. Et maintenant, je considère cette nouvelle visite aujourd’hui comme la continuation de notre bonne amitié et fraternité que nous avons établies à travers les années. Je suis sûr que ces bonnes relations continueront, et prions pour voir où cette amitié et cet amour nous guidera ». De longues discussions sur divers sujets d’intérêt mutuel ont eu lieu durant un repas dans la salle à manger de la chancellerie. Parmi les thèmes discutés, il y avait les relations actuelles et futures, ainsi que le dialogue, entre l’Église orthodoxe en Amérique et le Patriarche œcuménique ; l’Assemblée des évêques orthodoxes canoniques des États-Unis, et aussi la situation du Patriarcat œcuménique en Turquie ».

Source (dont photographie) : OCA