Le monastère de Divéévo est fermé pour quarantaine depuis le 25 avril

Conformément aux recommandations du directeur administratif du service fédéral dédié à la surveillance des droits des consommateurs et du bien-être des citoyens de la région de Nijni-Novgorod, le médecin en chef en charge de l’hygiène publique la région de Nijni-Novgorod, Natalia Koutcherenko, les paroissiens ne peuvent plus assister aux offices religieux célébrés au monastère de la Trinité-Saint Séraphin de Divéévo du diocèse de Nijni-Novgorod, du 15 au 30 avril (dates reconductibles). L’accès au village de Divéévo est limité. En conformité avec les prescriptions du Service fédéral russe de surveillance, depuis le 25 avril, suite au risque d’apparition et de propagation de l’infection à coronavirus (COVID-19), le monastère est placé sous le régime de la quarantaine.

Parmi les sœurs vivant sur le territoire du monastère, on recense quelques cas de rhumes. Chez certaines des sœurs, on a posé le diagnostique de pneumonies et confirmé celui de coronavirus (Covid-19) en phase initiale. Toutes les sœurs contaminées sont isolées et se trouvent dans le centre médical du monastère, sous la surveillance de médecins qui leur apportent les soins adaptés. C’est un établissement médical, qui dépend de l’Agence fédérale de biologie médicale, et est équipé de tout le matériel moderne indispensable. Les organes de santé publique locaux et régionaux sont tenus informés de la situation dans le monastère. La hiérarchie ecclésiastique de la métropole de Nijni-Novgorod est également au courant de la situation dans le monastère.

Source