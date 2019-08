L’agence russe RIA Novosti a publié un court reportage sur les monastères orthodoxes de Saidnaya que nous reproduisons ci-après.

Situé à environ 30 km au nord de Damas, la petite localité de Saidnaya reste l’un des plus grands centres de pèlerinage chrétien de Syrie. Cette localité abrite le monastère des Chérubins et celui de la Nativité de la Mère de Dieu. Tous les deux appartiennent au Patriarcat orthodoxe d’Antioche. Il n’y a pas si longtemps, la ville était encerclée par les rebelles, mais après avoir recouvré sa liberté, un autre monastère celui de Saint-Georges, est maintenant en reconstruction pour accueillir l’afflux de fidèles orthodoxes. Les moines et moniales de Saidnaya ont beaucoup souffert pendant la guerre – la ville et ses lieux saints ont été fortement bombardés – mais ils ne sont pas partis. « Un moine devrait avoir la force d’esprit d’être un exemple pour les laïcs. Comment aurions-nous pu abandonner notre église et fuir de Saidnaya ? » demande le père Sabbas du monastère Saint-Georges. Après s’être levés à 3h du matin et avoir assisté aux offices du matin, les moines se rendent à la carrière avec des pioches et des pelles pour commencer le travail afin d’agrandir et de restaurer leur église, et ils sont aussi aidés par de fidèles paroissiens. « Lorsque nous venons ici pour baptiser un enfant ou accompagner notre compatriote dans son dernier voyage, seul un petit nombre de personnes peuvent entrer à l’intérieur de l’église, pas plus que 50. Aussi, nous creusons dans le rocher afin d’agrandir l’église Saint-Georges-le-Victorieux. Et tout le monde travaille ici gratuitement » explique l’ingénieur Jul Ngma. « Malheureusement, les trois-quarts des bâtiments monastiques ont été détruits par les rebelles. Des icônes et des objets liturgiques ont été volés. Mais nous allons les restaurer », a déclaré le père Jean (Tali), higoumène des monastères des Chérubins et de Saint-Georges. L’higoumène a également mentionné que les moines seront heureux de revoir des pèlerins de Russie. « Nous attendons avec impatience nos frères dans la foi. Nous avons réussi à préserver et à sauver ces saints lieux chrétiens des militants, et nous attendons le jour où nous pourrons prier ensemble », a-t-il déclaré. On peut visionner ici la vidéo (en russe) du reportage.

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity