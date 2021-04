Le nouveau numéro de la revue « Contacts » (n°273, janvier-mars 2021) est consacré à saint Sophrony l’Athonite (1896-1993).

Extrait de la présentation : « L’archimandrite Sophrony (1896-1993), saint moine d’origine russe formé au Mont-Athos, a été canonisé par le saint-synode du Patriarcat de Constantinople le 27 novembre 2019. Soixante ans plus tôt, au moment de fonder en Essex le monastère orthodoxe Saint-Jean-Baptiste où il allait vivre plus de trente ans […] Comme son starets, saint Silouane l’Athonite, dont il fit connaître la vie et le message au monde entier, saint Sophrony constitue un véritable trait d’union entre Orient et Occident, par-delà les nationalités, les cultures et les langues, les traditions et les modernités ».

