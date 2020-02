Le Patriarcat d’Antioche a dédié l’année 2020 à la famille chrétienne

La famille chrétienne et les solutions aux défis à laquelle elle est confrontée représente l’une des préoccupations principales de l’Église orthodoxe d’Antioche en 2020. La décision de dédier l’année en cours à la famille a été adoptée lors de la session du Synode d’octobre 2019, lorsqu’a été annoncée la rédaction d’une lettre pastorale à ce sujet. L’encyclique a été publiée récemment en langue arabe. Ses 52 pages sont divisées en cinq chapitres : Bases théologiques concernant le mariage chrétien, Défis contemporains de la famille, Problèmes de l’éthique de vie, le rôle de la famille dans la vie de l’Église, Recommandations pastorales. « Nous nous adressons par cette lettre pastorale à tous les enfants du Patriarcat d’Antioche, du pays d’origine, mais aussi de la diaspora, cherchant à soutenir chacun, qu’il soit seul ou homme marié » est-il mentionné dans l’introduction du document, dans lequel sont traités des aspects tels que : la donation d’organes, le concubinage, l’homosexualité, l’éduction chrétienne, etc. En soulignant que la « famille est le cœur et le noyau de la société » ainsi que « le pilier fondamental de la vie chrétienne », les hiérarques d’Antioche montrent que son soutien « représente la préoccupation principale de l’Église ». Dans le document du Patriarcat d’Antioche, il est mentionné que le « maintien de la stabilité familiale est l’une des premières conditions pour pouvoir résister aux différentes crises économiques », raison pour laquelle l’Église « affirme que son effort prioritaire est dirigé sur la canalisation de toutes les énergies et capacités pour soutenir la famille ». Les auteurs mettent en évidence les questions fondamentales de la vie de famille et recommandent que chaque diocèse « mette en pratique les idées présentées (…) en fonction des circonstances et des conditions spécifiques dans la société où elle accomplit sa mission et agit en conformité avec les lois et les règlements locaux ». La lettre pastorale est intitulée « La Famille – la joie de la vie ».

