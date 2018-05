Selon les informations de l’agence grecque Romfea.gr le Patriarcat de Constantinople serait décidé à « aller jusqu’au bout dans la question de l’octroi de l’autocéphalie de l’Église d’Ukraine ». Romfea.gr publie des informations exclusives sur le contenu des entretiens qui ont eu lieu à Athènes entre les délégations du Patriarcat oecuménique et de l’Église de Grèce au sujet de l’Ukraine. Les représentants de Constantinople ont fait savoir à l’archevêque d’Athènes Jérôme et aux membres du Saint-Synode de l’Église de Grèce que le patriarche Bartholomée semble être déterminé à avancer dans l’octroi de l’autocéphalie en Ukraine. Les métropolites Jean de Pergame, Emmanuel de France et Bartholomée de Smyrne ont souligné que le Patriarcat de Moscou avait eu toutes possibilités, lors du processus préconciliaire [séances préparatoires du Concile de Crète, ndt], de signer le document sur la procédure d’octroi de l’autocéphalie, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, le Patriarcat œcuménique, dans la mesure où aucune autre action n’a été entreprise peut accorder, selon la délégation, l’autocéphalie à une Église locale unie en Ukraine. Lors des discussions, la représentation constantinopolitaine a souligné qu’en 1688, le diocèse de Kiev a été cédé « par délégation » au Patriarcat de Moscou. Le Patriarcat de Moscou, était en difficulté et avait décidé que le métropolite de Kiev soit élu à Moscou, tout en étant hiérarque du Patriarcat œcuménique… accord qui n’a jamais été observé, comme l’a mentionné la délégation de Constantinople. L’archevêque Jérôme, quant à lui, a observé une attitude neutre, soulignant que la question était importante et que la décision devrait être prise par l’Assemblée des évêques [de l’Église de Grèce] en octobre prochain. Les informations qualifiées de « certaines » par Romfea.gr mentionnent que la délégation du Patriarcat œcuménique a clarifié lors de la rencontre qu’en tout cas, le processus [de proclamation de l’autocéphalie par Constantinople, ndt] continuera. En outre, les hiérarques du Patriarcat œcuménique ont fait remarquer à l’archevêque d’Athènes que celui-ci aurait pu exprimer maintenant son opposition ou son soutien, ce qui cependant ne s’est pas produit. Il est caractéristique que, lorsque l’archevêque a demandé à la délégation constantinopolitaine ce qu’ils demandaient de l’Église de Grèce, les hiérarques du Patriarcat ont souligné qu’ils ne demandaient rien maintenant, mais que lorsque le nouveau métropolite de Kiev serait élu, il leur serait demandé [c’est-à-dire à l’Église de Grèce] de le reconnaître et avec l’échange de lettres iréniques comme le veut l’usage.

Source