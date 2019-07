Le Séminaire Sretensky, fondé par l’actuel métropolite Tykhon (Chevkounov), contrairement aux rumeurs, ne sera pas démantelé. Cela ressort de la résolution du patriarche Cyrille, publiée sur le site de l’Église orthodoxe russe. Selon les résultats des travaux de la commission d’optimisation du processus éducatif à l’Académie ecclésiastique de Moscou et du Séminaire Sretensky, il a été décidé d’établir « une interaction » entre les deux établissements d’enseignement, « à la condition du maintien de tous les degrés actuels d’enseignement » dans chacun d’entre eux. En outre, le patriarche Cyrille a confirmé les profils de spécialisation des deux établissements : Pour « Sretensky », ce seront les domaines pastoral et missionnaire, de l’histoire de l’Église et de la philologie slavonne d’Église. Pour l’académie ecclésiastique de Moscou, ce seront la théologie orthodoxe, les études bibliques, la littérature grecque chrétienne, la littérature spirituelle russe, l’histoire et la théorie de l’art ecclésiastique ». Conformément à la résolution patriarcale, dans la perspective de collaboration du Séminaire Sretensky et de l’Académie ecclésiastique de Moscou, d’autres institutions d’enseignement ecclésiastique se joindront à cette coopération. « Au cours de l’année universitaire 2019-2020, sera préparé le passage à « l’interaction en réseau » entre l’Académie ecclésiastique de Moscou et le Séminaire Sretensky, avec la possibilité d’élargissement ultérieur de ce processus aux autres Instituts ecclésiastiques et laïcs ou d’autres Institutions scientifiques », a écrit le patriarche Cyrille. Commentant ce document, le secrétaire de presse du Patriarcat, le prêtre Alexandre Volkov, a rappelé les craintes prématurées de ceux qui, ces dernières semaines, ont discuté sur les réseaux sociaux la décision du Saint-Synode sur l’avenir du Séminaire Sretensky. « Il faut maintenant demander à tous, qui ont parlé si fort ces dernières semaines, affirmant que l’horreur et les ténèbres commençaient, s’il fallait à ce point troubler et semer la panique parmi les gens par des théories complotistes, induire en erreur à propos de « l’intention perverse » du Primat ? Le « fossoyage de Sretensky » ne s’est pas produit », a conclu le prêtre.

Source