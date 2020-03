Le Patriarcat de Moscou introduit dans son ménologe plusieurs saints martyrs et confesseurs de Russie ayant déjà été canonisés par l’Église russe hors-frontières

Afin d’harmoniser les ménologes, le Patriarcat de Moscou a introduit dans son calendrier, sur le rapport de l’évêque Pancrace, président de la Commission synodale de canonisation des saints, plusieurs saints martyrs et confesseurs de Russie qui avaient déjà été canonisés par l’Église russe hors-frontières avant la réunification des deux Églises en 2007. Il s’agit des hiéromartyrs Maxime (Jijilenko), évêque de Serpoukhov (†1931), Serge (Droujinine), évêque de Narva (†1937), Constantin Jdanov (†1919), Nicolas Okolovitch (†1934), Nicolas Prozorov (†1930), Serge Tikhomirov (†1930), prêtres; des hiéromoines martyrs de l’ermitage de la Mère de Dieu à Raïfa (Tatarstan) : Antoine (Tchirkov), Barlaam (Pokhiliouk), Job (Protopopov), Joseph (Gavrilov), Serge (Gouskov) et le novice Pierre Toupitsine (†1930). Les hiéromartyrs Constantin Jdanov et Nicolas Okolovitch avaient déjà été canonisés localement par l’Exarchat de Biélorussie.

