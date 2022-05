Le Patriarcat œcuménique entre en communion avec l’Église orthodoxe de Macédoine du Nord 

Le Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant, en date du 9 mai 2022 :

« Le Saint-Synode, réuni aujourd’hui lundi 9 mai 2022, sous la présidence de Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, a discuté exhaustivement la question ecclésiastique de Skopje et évaluant, en dernière phase, le recours en appel soumis à l’Église Mère de la part de l’Église de là-bas, de même que les appels réitérés de l’État de Macédoine du Nord, a décidé ce qui suit :

1) Il reçoit en communion eucharistique, la hiérarchie, le clergé et le peuple de cette Église [se trouvant, ndt] sous l’archevêque Mgr Stéphane, ce qui guérit la plaie du schisme, en versant sur la blessure de nos frères orthodoxes de là-bas « de l’huile et du vin ». Pour cela est édité l’Acte patriarcal et synodal y relatif.

2) Il est confié à la Très sainte Église de Serbie de régler les questions administratives entre elle et l’Église se trouvant en Macédoine du Nord, assurément dans le cadre de l’ordre canonique et la tradition ecclésiastique.

3) Il reconnaît pour nom de cette Église celui« d’Ohrid » (la région de sa juridiction étant entendue comme uniquement dans les limites de la souveraineté de l’État de Macédoine du Nord), comme l’a promis au Patriarcat œcuménique par écrit le Primat de celle-ci, excluant le terme « macédonienne » et tout dérivé du nom « Macédoine ».

Le Patriarcat œcuménique continue à s’intéresser à la croissance, à la progression et la prospérité de cette entité ecclésiastique d’Ohrid, comme il l’a fait à travers les siècles pour toutes les Églises orthodoxes locales, en tant que « l’auberge de l’amour, la source de la piété de la Nation des Chrétiens orthodoxes » (métropolite Paul de Dramas) »

