Dans le cadre des célébrations du jubilé d’or de la Métropole de Belgique et exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg, le patriarche oecuménique Bartholomée, a rencontré le Comité des représentants des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU).

Étaient présents à la réunion Mgr Athénagoras (Peckstadt), métropolite de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, l’archimandrite Aimilianos Bogiannou, modérateur (Patriarcat oecuménique), Mgr Joseph, métropolite d’Europe occidentale et méridionale (Patriarcat de la Roumanie), le protopresbytre Dr Sorin Selaru, Mgr Porfyrios, évêque de Neapolis Rccei Bruxelles, l’archimandrite Nektarios Ioannou – secrétaire exécutif (Église de Chypre) et Mgr Athanasios, métropolite d’Achaia (Église de Grèce). Deux membres de l’entourage patriarcal, Mgr Damascenos, métropolite de Cydonia et Apokoronou, et l’archimandrite Alexios Xenophontinos, higoumène du monastère de Xénophontos (mont Athos), étaient également présents.

Au cours de la réunion, le patriarche Bartholomée a exprimé sa joie du fait que les membres du Comité coopèrent de manière harmonieuse sur des questions d’intérêt commun pour l’orthodoxie dans une Europe en changement constant. Il a notamment souligné l’importance d’un comité représentant l’Église orthodoxe avec une voix unifiée vis-à-vis des institutions européennes. À leur tour, les membres du Comité ont remercié le patriarche oecuménique de l’avoir rencontré et ils lui ont présenté les activités et les travaux du Comité au cours des dernières années, ainsi que leurs projets pour l’avenir proche. A la fin, le patriarche Bartholomée a invité les membres du Comité à Constantinople afin d’y tenir leur réunion annuelle de 2020.

Source (dont photographie) : Archevêché de Belgique, exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg du Patriarcat oecuménique