Il prendra parole le mardi 20 août lors de la séance inaugurale de la Xe assemblée générale de l’organisme inter-religieux Religions pour la paix.

À cette occasion, le Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant : « Le samedi 17 août à midi, Sa Toute-Sainteté le patriarche, accompagné du révérendissime diacre Païssios, directeur de son bureau privé, s’est envolé pour Genève. Le mardi 20, Sa Toute-Sainteté, répondant avec empressement à l’invitation du Dr William F. Vendley, secrétaire général de l’organisation inter-religieuse « Religions pour la paix », honorera de sa haute présence et par un discours approprié l’inauguration de la dixième Assemblée générale à Lindau (Allemagne) sur le thème « Prendre soin de notre avenir commun – Faire progresser le bien-être partagé », pendant laquelle seront présents et parleront le président de la République Fédérale d’Allemagne M. Frank-Walter Steinmeir, ainsi que des dirigeants religieux et des représentants de gouvernements et d’organisations internationales, soit au total environ 900 personnes. Durant son bref séjour en Allemagne, Sa Toute-Sainteté sera accompagné par LL. ÉÉm. les métropolites Augustin d’Allemagne, Emmanuel de France et Maxime de Suisse. Sa Toute-Sainteté reviendra à Constantinople, Dieu voulant, le mercredi 21 de ce mois ».

