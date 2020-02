Le patriarche d’Alexandrie a rencontré la scénariste et régisseur du film « L’homme de Dieu » (Saint Nectaire d’Égine)

Le patriarche d’Alexandrie Théodore II a rencontré Yelena Popović, régisseur et scénariste du film « Man of God » (« L’homme de Dieu »), qui a pour sujet S. Nectaire d’Égine, et qui est en cours de tournage en Grèce, auquel participent des acteurs de différents pays. Au cours de la rencontre, qui a eu lieu au metochion du Patriarcat d’Alexandrie à Athènes, patriarche d’Alexandrie Théodore a donné sa bénédiction a la scénariste du film qui sortira sur le grand écran. À cette occasion, le patriarche a reçu des informations sur le scénario et le tournage du film. Il a déclaré que celui-ci paraissait au moment le plus opportun, du fait qu’en novembre 2020 sera célébré le centième anniversaire du trépas du saint. Le patriarche a rappelé que le Patriarcat d’Alexandrie accomplira cette année nombre de manifestations en la mémoire du grand saint, dont la vie fut liée avec le Patriarcat. Le patriarche Théodore a écouté avec beaucoup d’intérêt les informations, a demandé quels étaient les différents acteurs et leur rôle. Il a également mentionné que, chaque fois qu’il séjournait à Athènes, il passait beaucoup de temps dans la chapelle du métochion, où se trouve l’icône du saint. Le film décrit la vie du saint jusqu’au moment de son trépas. L’Américaine d’origine serbe Yelena Popović a raconté comment lui était venue l’idée de ce film. En 2012, lors d’un voyage de Serbie à Los Angeles, elle lut la vie de saint Nectaire et c’est ce qui l’inspira à écrire le scénario sur lequel est basé le film. Les prises de vues ont lieu dans les différents lieux où vécut le saint, notamment l’île d’Égine et l’hôpital où il décéda. Il y a parmi les acteurs Mickey Rourke, l’acteur russe Alexandre Petrov, de nombreux acteurs grecs connus, comme par exemple Aris Servetalis, qui joue le rôle de saint Nectaire, Nikitas Tsakiroglou, Gerasimos Skiadaresis, Yannis Stankoglou et d’autres. L’acteur d’Hollywood Jonathan Jackson , cinq fois récipiendaire des « Emmy Awards » joue dans le film un rôle important lié à saint Nectaire.

