Le patriarche Daniel de Roumanie : « Le chant d’Église est un avant-goût du Royaume de Dieu »

Le patriarche Daniel a participé, lundi dernier, à l’ouverture des travaux de la conférence pastorale et missionnaire des membres du clergé de l’Archevêché de Bucarest, qui ont eu lieu dans l’Aula Magna « Patriarche Théoctiste » au palais patriarcal. À cette occasion, le patriarche Daniel a prononcé l’allocution suivante au sujet de l’hymnographie et du chant liturgique : « Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a proclamé 2023 « Année commémorative des hymnographes et des chantres ecclésiastiques, suite naturelle du thème consacré