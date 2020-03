Le patriarche Daniel : « Le Grand Carême, de l’école de préparation au baptême pour les païens à l’école du repentir pour les chrétiens »

Dans toutes les églises orthodoxes a été célébré lundi soir 2 mars 2020, la première partie du canon de pénitence du saint hiérarque André de Crète, un office spécifique au Grand Carême. Le patriarche de Roumanie a célébré cet office en la cathédrale patriarcale et a parlé, à la fin, du sujet par excellence de l’hymne écrit par l’archevêque de Crète : le repentir. « Par le canon de repentir de S. André de Crète, auquel participe toute l’Église, clercs et fidèles laïcs, nous montrons que toute l’Église, en cette période du saint et grand Carême de Pâques, est en état de pénitence ». Le patriarche a précisé que le terme roumain „pocăință”, provient du slavon et signifie « regret », « repentir », mais il a mis l’accent sur le mot correspondant en grec « metanoia » qui se réfère à la transformation du mode de pensée et de vie. « En d’autres termes, le repentir est une conversion » a ajouté le patriarche. Celui-ci a mentionné que dans l’Église primitive, le carême de Pâques était observé seulement pendant la semaine de la Passion. La période antérieure de quarante jours a été ajoutée au IVème siècle pour préparer les païens qui souhaitaient se convertir au christianisme. « Lorsque les persécutions sont passées, au commencement du IVème siècle, le saint empereur Constantin le Grand a accordé la liberté aux chrétiens. Cela a produit une transformation, à savoir que de nombreux païens sont devenus chrétiens très rapidement, recevant parfois le baptême sans préparation spirituelle suffisante. Ces conversions rapides des païens au christianisme ont baissé le niveau spirituel de la vie chrétienne. Les païens d’hier qui sont devenus chrétiens aujourd’hui avaient encore des habitudes et des comportements païens qu’ils devaient amender », a rappelé le patriarche. Dans ce contexte, a-t-il, poursuivi, les saints Pères de l’Église ont institué une école de préparation pour les païens en vue de recevoir le saint Baptême la veille de la Résurrection du Seigneur. Cette école durait quarante jours en souvenir du carême de quarante jours de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans cette école, ceux qui souhaitaient devenir chrétiens étaient catéchisés, « ils étaient enseignés par les évêques, les prêtres et les diacres sur ce qu’est la foi chrétienne et comme doit être la vie chrétienne ». « À l’approche des fêtes de Pâques, avait lieu un examen des candidats au Baptême », a continué le patriarche Daniel. « Ils étaient questionnés sur leur compréhension de la foi, sur les prières les plus importantes de l’Église. Ceux qui avaient réussi l’examen se préparaient au Baptême ». Le patriarche a souligné que « le Baptême s’appelait aussi l’illumination » et pour cette raison, ceux qui étaient baptisés recevaient un vêtement blanc comme signe de la purification des péchés et commencement d’une vie nouvelle, la vie en Christ, dans le Saint-Esprit ». Dans la semaine suivant Pâques, ils portaient ce vêtement étaient appelés « nouvellement illuminés », « néophytes » ou « nouvellement plantés », d’où le nom de « Semaine lumineuse » donné à cette semaine. Cette pratique était une école de préparation, de carême, de prière, mais aussi d’apprentissage de la foi, non pas seulement d’un point de vue théorique, mais aussi existentiel. Ils apprenaient comment prier et comment vivre selon l’Évangile du Christ et l’enseignement des saints Apôtres ». « Mais après un certain temps, les enfants des chrétiens ont commencé à être baptisés aussi, tandis que le nombre des adultes qui étaient baptisés baissait fortement. Aussi, il n’y avait plus besoin d’une école pour préparer les païens à devenir chrétiens ». Mais l’Église a maintenu la période de quarante jours avant la Semaine de la Passion, a dit le patriarche, mentionnant la logique de ce fait : « Ceux qui étaient baptisés comme enfants et avaient péché après le Baptême, devaient apprendre plus intensément comment se repentir de leurs péchés », c’est-à-dire qu’il s’en est suivi une « École du repentir». « La pénitence étaient considérée comme un second Baptême, ou un Baptême des larmes par lequel était renouvelé le vêtement du Baptême de l’eau et de l’Esprit Saint ». « Aussi, pour tous les chrétiens, la période de quarante jours est une période de renouvellement spirituel pendant laquelle nous pleurons les péchés, demandons le pardon et nous préparons à recevoir la joie de Pâques ». « La lumière de Pâques ne nous est pas offerte seulement dans la nuit pascale. Elle est offerte, progressivement, dans toute la période du Carême », a averti le patriarche Daniel. « Nous avons, par conséquent, une « école du repentir». Mais cette pénitence, du point de vue de l’expérience des saints dans l’Église, n’est pas un repentir pour le désespoir, mais un repentir pour l’espoir. Le repentir est l’espoir que le Seigneur nous pardonnera », a expliqué le patriarche. « Aussi grands que soient les péchés des hommes, l’amour miséricordieux du Seigneur est plus fort », a conclu le patriarche, rappelant la prière du Sauveur sur la Croix pour le pardon de ceux qui L’ont crucifié.

Source