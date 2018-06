Le patriarche d’Antioche Jean X a exprimé son soutien à l’Église russe au sujet de la « question ukrainienne »

Le patriarche d’Antioche Jean X a exprimé son soutien à l’Église orthodoxe russe, se prononçant contre le schisme en Ukraine. C’est ce qu’a déclaré à l’agence russe Interfax, après avoir rencontré le patriarche Jean X à Damas, le député de la Douma Dmitri Sabline. « Le patriarche a mentionné que l’Église d’Antioche est aux côtés de l’Église russe et se prononce contre le schisme en Ukraine ». Selon le parlementaire, le patriarche d’Antioche, au cours de l’entretien, a évoqué la situation des chrétiens en Syrie, les difficultés et les persécutions qu’ils ont endurées pendant les années de guerre, alors que de nombreux chrétiens étaient devenus les victimes des terroristes. « Le frère cadet du patriarche, le métropolite d’Alep Paul, a été enlevé par les combattants de la soi-disant opposition, il y a cinq ans, et rien n’est connu de son sort jusqu’à présent » a souligné D. Sabline. « Après les frappes américaines sur la Syrie, en avril 2018, le patriarche Jean, avec les chefs des autres Églises chrétiennes, a fait une déclaration dans laquelle il a appelé toutes les Églises dans les pays ayant participé aux frappes, à accomplir leurs obligations chrétiennes découlant de l’enseignement de l’Évangile, condamner cette agression et appeler leurs gouvernements respectifs à défendre la paix », a ajouté D. Sabline. Le patriarche Jean a prononcé des paroles de profonde reconnaissance envers la Russie et son Église, évoquant ses récentes rencontres à Moscou avec le patriarche Cyrille et le président Vladimir Poutine. « Le patriarche a remercié l’association de vétérans russes « Boïevoïé bratstvo » pour l’aide apportée à la restauration d’un ancien lieu saint, le monastère Sainte-Thècle à Maaloula où, grâce à l’aide de Russie, la vie renaîtra dans le monastère qui a souffert des terroristes », a conclu D. Sabline.

