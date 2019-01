Les événements en Ukraine provoquent l’inquiétude non pas seulement en raison de la désunion qu’ils provoquent dans le monde orthodoxe, mais aussi parce que, dans cette situation, il n’a pas été prêté attention à l’opinion des Églises orthodoxes locales. C’est ce qu’a déclaré le patriarche d’Antioche Jean X en réponse à la lettre du patriarche de Constantinople Bartholomée dans laquelle celui-ci annonçait son intention d’octroyer l’autocéphalie à « l’Église orthodoxe d’Ukraine ». « Nous souhaitons voir l’unité du monde orthodoxe renforcée et consolidée. Il ressort de votre lettre que vous avez décidé de continuer le processus d’octroi de l’autocéphalie… Aussi, nous vous appelons à ne prendre aucune décision sans consensus des Églises orthodoxes autocéphales. Car il est irraisonnable de cesser un schisme au prix de l’unité du monde orthodoxe » a fait remarquer le Primat de l’Église orthodoxe d’Antioche. Celui a exprimé la certitude que « le plus utile pour la paix dans l’Église, son unité et pour le témoignage orthodoxe commun dans notre monde aujourd’hui, est de suspendre et de reporter ce processus, tant que le problème ukrainien ne sera pas examiné et tant qu’une solution panorthodoxe ne sera pas trouvée ». « Aussi, nous implorons votre Toute-Sainteté d’appeler votre frères les Primats des Églises orthodoxes à examiner ces questions pour protéger notre Église des dangers qui n’apporteront pas la paix et la concorde, ni en Ukraine, ni dans le monde orthodoxe », a poursuivi le patriarche Jean. « Notre amour envers notre Église orthodoxe et Votre Toute-sainteté bien-aimée nous incite à vous écrire ces paroles dans l’espoir de voir le monde orthodoxe uni, portant témoignage de la Vérité de notre Seigneur Jésus, incarné pour le salut du monde », a souligné le primat de l’Église orthodoxe d’Antioche.

Source

This post is also available in: English (Anglais)