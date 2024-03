Le patriarche d’Antioche Jean X : « Ensemble, reconstruisons l’église des saints Apôtres Pierre et Paul à Antioche ! »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Il y a quelques jours, le patriarche Jean X d’Antioche a été informé de la situation et des efforts de reconstruction et d’aide aux personnes touchées à Antioche et dans les environs après le tremblement de terre dévastateur de février 2023. Le patriarche a reçu un rapport sur l’état d’avancement du déblaiement des décombres. En outre, des plans et les permis de construction nécessaires lui ont été présentés, en vue