Le patriarche Théophile de Jérusalem est actuellement à Moscou pour y recevoir le Prix du patriarche Alexis II pour son travail en faveur de l’unité de l’Église de la Fondation publique internationale pour l’unité des peuples orthodoxes.

Le patriarche de Jérusalem a également concélébré la divine liturgie ce matin avec le patriarche Cyrille dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou, et a déclaré après la liturgie : « Cette célébration d’aujourd’hui ne se produit pas sans raison car elle nous rappelle l’unité de l’Église, qui est le corps divino-humain du Christ. Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion de communier au même calice et de témoigner de la manière la plus éclatante de l’unité de l’Orthodoxie dans le Christ ». Selon une nouvelle déclaration du service de presse patriarcal, le patriarche Théophile a proposé de réunir tous les primats de l’Église orthodoxe en Jordanie pour discuter de la question urgente de l’unité de l’Église. « Le patriarche Théophile de Jérusalem a proposé à tous les primats des Églises locales de se réunir en Jordanie afin de discuter de la préservation de l’unité pan-orthodoxe », peut-on lire dans le communiqué. Vladimir Legoida, attaché de presse patriarcal par intérim et chef du Département synodal pour les relations avec la société et les médias, a écrit que dans son discours lors de la remise du prix, le patriarche Théophile s’est dit « profondément préoccupé par les difficultés qui assombrissent la vie de l’Église et les menaces qui pèsent sur nous à cause de nos tristes divisions ». Il invite donc tous les primats à une « rencontre fraternelle dans l’amour » en Jordanie pour « discuter de la préservation de notre unité dans la communion eucharistique ».

Le Patriarche a affirmé son soutien à l’Église canonique d’Ukraine et à son primat le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine à plusieurs reprises. Les Hiérarques d’Ukraine ont concélébré à Jérusalem le 27 septembre, fête de l’Exaltation de la Croix, et le patriarche Théophile les a assuré qu’ils seraient toujours les bienvenus et qu’ils auraient son soutien, notant qu’il ne reconnaît que le métropolite Onuphre.

