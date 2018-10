Le patriarche de Moscou Cyrille a adressé une lettre aux primats de toutes les Églises orthodoxes, proposant de commencer l’examen de la situation de l’Église orthodoxe en Ukraine au niveau panorthodoxe. « Des lettres de ce genre sont envoyées à tous les primats des Églises orthodoxes locales. Le patriarche y informe sur les événements en Ukraine, expose la position de l’Église orthodoxe russe et mentionne que les actions unilatérales du Patriarcat de Constantinople peuvent amener à des conséquences extrêmement lourdes pour l’unité de l’Orthodoxie mondiale » a déclaré le vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe russe, l’archiprêtre Nicolas Balachov. Celui-ci a précisé que le patriarche Cyrille propose « de faire tout le possible pour initier l’examen panorthodoxe de cette question ».

