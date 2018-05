Le 7 mai 2018, en la cathédrale de l’Annonciation du Kremlin, le patriarche de Moscou Cyrille a célébré un Te Deum à l’occasion de l’investiture du président Vladimir Poutine. Le même jour avait lieu la cérémonie solennelle d’investiture du président russe au palais du Kremlin, à laquelle assistait le patriarche Cyrille. Plus tard, après avoir effectué une revue du régiment présidentiel et s’être entretenu avec des représentants des organisations de jeunesse, le président s’est dirigé vers la cathédrale de l’Annonciation du Kremlin. Le patriarche Cyrille a accueilli le président à l’entrée de la cathédrale, dans laquelle a été célébré ensuite un Te Deum. La cérémonie était présidée par le patriarche, assisté de son secrétaire, le protopresbytre Vladimir Divakov, et de l’archimandrite Élie (Nozdrine), en présence du métropolite de Kroutitsa Juvénal, du métropolite de Saint-Pétersbourg Barsanuphe, du métropolite de Volokolamsk Hilarion, du métropolite d’Istrinsk Arsène et de l’archevêque de Solnetchgorsk Serge. Au cours du Te Deum, plusieurs demandes et prières ont été élevées pour le président. Le patriarche Cyrille s’est adressé ensuite à celui-ci par les paroles suivantes : « Très respecté Vladimir Vladimirovitch, après votre élection, pratiquement par tout le peuple, en tant que président de la Fédération de Russie, en ce jour lorsque vos entrez en fonction, je voudrais vous saluer chaleureusement au nom de l’Église orthodoxe russe, de l’épiscopat, du clergé, des moines et de l’immense nombre des fidèles qui, indubitablement, vous ont soutenu, voyant en vous non seulement un leader qui a dirigé l’État avec succès, mais un homme dévoué à la Patrie. Un homme, pour lequel la tradition spirituelle est la sienne propre, pour lequel la prospérité tant matérielle que spirituelle des gens constitue une tâche fondamentale dans l’exécution du devoir présidentiel. Aujourd’hui, vous avez exprimé de façon juste beaucoup de choses dans votre discours d’investiture. Je voudrais seulement vous souhaiter chaleureusement d’avoir la force, la santé, la solidité de l’âme et du corps pour accomplir tous ces projets. Vous avez parlé de la nécessité de vous appuyer sur les qualités remarquables de notre peuple, tels le sentiment de devoir, l’esprit consciencieux, la bonté. Tous ces concepts ne se situent pas sur le plan matériel. Naturellement, le travail du chef de l’État est orienté en premier lieu sur la résolution des problèmes qui se dressent devant le peuple, des problèmes matériels. Mais ils ne peuvent être résolus favorablement si l’homme de notre peuple est faible. Aussi, la force spirituelle de cet homme, sa fidélité aux principes mêmes que vous avez évoqués aujourd’hui – c’est là le gage authentique du succès – c’est aussi la cause authentique de l’invincibilité de la Russie. Et que Dieu face que sous votre direction, toutes ces qualités spirituelles de nos gens se renforcent et croissent. Nous prions particulièrement aujourd’hui pour notre jeunesse, qui n’a pas connu les temps difficiles – ni l’époque soviétique, ni les années 1990, une jeunesse qui ne peut mettre l’époque actuelle en rapport avec rien d’autre. Ces gens qui ne sont pas passés par des difficultés réelles, sont très vulnérables. Que Dieu fasse que notre jeunesse, en croissant spirituellement, se renforce dans la tradition morale de son peuple, qu’elle reste fidèle à la Patrie, et que durant de nombreuses générations à venir, toutes les pensées que vous avez énoncées aujourd’hui, restent préservées dans la conscience de notre peuple et soient réalisées par chaque génération suivante. En bénédiction pour vos labeurs, de la part du Synode et de moi-même, je voudrais vous offrir cette icône du Christ Sauveur du XVIIIème siècle, qui reflète la magnifique tradition culturelle de notre peuple et devant laquelle vous pouvez prier, en vous rappelant le jour présent et ces paroles que vous avez prononcées aujourd’hui, ainsi que ces bonnes pensées qui sont présentent en vous et par lesquelles vous vous dirigerez sur la voie du service présidentiel. Que le Seigneur vous garde, votre parenté, vos proches, vos amis, tous ceux qui vous entourent, dans une bonne santé, avec la force de l’âme et du corps, durant de nombreuses et bonnes années !». Le primat de l’Église orthodoxe russe a fait don au président d’une icône du XVIIIème siècle représentant le Sauveur, avec la dédicace suivante : « À Vladimir Vladimirovitch Poutine, de la part du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille et des membres du Saint-Synode, en bénédiction pour la poursuite de ses labeurs pour le bien de la Russie ». On peut visionner ci la cérémonie.



