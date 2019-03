Le patriarche de Moscou Cyrille : « Les Églises sœurs de Grèce et de Russie doivent rester unies »

Le patriarche de Moscou Cyrille a reçu, le 13 mars 2019, la délégation du Bureau Synodal de l’Église de Grèce pour le tourisme religieux, constituée de l’archimandrite Spyridon Katramados, secrétaire et de MM. Christos Petreas et Mario Magkos, qui se trouvent à Moscou pour participer au Salon international du tourisme. La délégation été reçue au monastère Novospassky, situé près du centre de Moscou, où le patriarche Cyrille a assisté à l’office des Grandes Complies et a lu le Grand Canon de saint André de Crète. Le primat a reçu chaleureusement le chef de la délégation de l’Église de Grèce avec ses assistants. Exprimant sa joie au sujet de la visite de la délégation, le patriarche a prié le père Spyridon de transmettre ses salutations à S.B. l’archevêque d’Athènes Jérôme et aux membres de la hiérarchie de l’Église de Grèce ainsi que ses vœux paternels au peuple grec, soulignant que « … Les Églises sœurs de Grèce et de Russie doivent rester, comme leurs peuples, toujours unis en Christ, hors des centres lointains et connus qui n’ont manifestement rien à faire avec l’Église orthodoxe et la Foi et occasionnent des problèmes de temps à autre, ayant pour but de créer entre nous la division, avec des conséquences imprévisibles ». Dans sa réponse, le père Spyridon Katradmados a transmis les vœux fraternels et les remerciements de S.B l’archevêque d’Athènes Jérôme et du Saint-Synode, pour la réception de la délégation par l’Église de Russie, et a mentionné les activités, depuis des années, du Bureau Synodal du tourisme religieux de l’Église de Grèce. La délégation de l’Église de Grèce restera en Russie jusqu’au 16 mars 2019, dernier jour de l’exposition.

