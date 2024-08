Le 10 août 2024, le patriarche Porphyre de Serbie a accueilli plus de trois cents jeunes et talentueux athlètes, participant au camp sportif « La Serbie vous appelle », en la cathédrale Saint-Sava de Belgrade. Accueillant les estimés invités du Kosovo-et-Métochie, ainsi que des régions voisines et au-delà, le patriarche a déclaré : « Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis et vos proches.

