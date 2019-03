Le patriarche de Serbie Irénée a reçu, le 10 mars 2019, le président serbe Aleksandar Vučić dans la résidence patriarcale, à Belgrade. Assistaient à la réunion les membres du Saint-Synode : le métropolite de Zagreb et Ljubljana Porphyre, l’évêque de Bačka Irénée, l’évêque de Šumadija Jean et l’évêque de Valjevo Miloutine ; outre le président, le gouvernement serbe était représenté par Mme Ana Brnabić, premier ministre, M. Ivica Dačić, premier vice-président du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, et M. Nikola Selaković, secrétaire général du président de la République de Serbie. Le président Vučić a informé le patriarche et les membres du Saint-Synode au sujet du contenu de la plateforme qui a été adoptée par les Albanais du Kosovo et de la Métochie, laquelle présente des conséquences dangereuses tant pour la poursuite des négociations entre Belgrade et Priština que pour le peuple serbe au Kosovo et en Métochie. Le président a également informé ses interlocuteurs de la situation difficile dans la province méridionale de la Serbie, et a remercié le patriarche et les évêques, qui partagent les préoccupations et les responsabilités de la direction du pays. Lors de son entretien avec les représentants des media après la rencontre, le patriarche Irénée a souligné que la situation au Kosovo et en Métochie, est plus difficile et complexe de jour en jour, mais que c’est une bonne chose que l’Église et la direction de l’État soient du même côté. « Il est essentiel que nous ayons la même idée du problème et de comment réagir dans ces circonstances » a dit le patriarche qui considère que de telles rencontres sont fort utiles. « Il est souhaitable qu’elles soient le plus fréquentes possible. Particulièrement quand les problèmes apparaissent, afin que nous recherchions la meilleure solution et que nous déterminions la position de l’Église et celle de l’État » a conclu le primat de l’Église orthodoxe serbe.

