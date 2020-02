Le patriarche Élie de Géorgie ne participera pas à la réunion des primats en Jordanie

Le patriarche de Géorgie a décliné l’invitation du patriarche de Jérusalem de participer à la réunion des primats orthodoxes à Amman. Nous publions ci-après la traduction de sa lettre datée du 7 février :

« À Sa Béatitude, Théophile, patriarche de Jérusalem et de toute la Palestine,

Votre Béatitude,

Nous vous saluons fraternellement en Christ en vous informant avoir reçu vos deux lettres (n°1202 du 12/12/2019 et n°53 du 04/02/2020), dans lesquelles vous nous avez écrit concernant votre invitation des principaux hiérarques et de leurs représentants à Amman en Jordanie à la réunion concernant des problèmes qui se posent entre les Églises.

Nous comprenons très bien que vos efforts sont motivés par votre souci de l’unité dans l’Église et votre désir d’aider à guérir les blessures. Il ressort également de vos lettres que vous n’avez pas épargné vos efforts pour obtenir l’accord de la participation du patriarche œcuménique. Cependant, puisque lui et certains primats d’Églises n’ont pas répondu positivement à cette invitation, votre objectif, qui est également le souhait de nous tous, peut être difficilement atteint.

Nous partageons votre position et, prenant en compte la gravité des circonstances actuelles et des questions problématiques, nous considérons que la réunion et la discussion mutuelle sont tout à fait nécessaires. Cependant, si nous cherchons à atteindre le résultat souhaité, elle devrait se passer avec la participation de toutes les Églises. Si cet accord ne peut pas être obtenu, nous nous abstiendrons de venir à la réunion.

Il est important de mentionner que nous serions heureux de participer à l’un des événements organisés dans le cadre de célébrations religieuses ou de conférences internationales, comme nous l’avons toujours fait.

Nous espérons qu’avec la bénédiction de Dieu, la synaxe des primats des Églises orthodoxes sera atteint, et que les enjeux qui nuisent à notre unité seront évalués selon les normes canoniques de l’Église. En outre, nous devons ajouter que le meilleur résultat pour nous tous serait si ces questions pouvaient être résolues dès que possible.

Nous prions pour vous, pour la paix dans l’Église et l’unité dans le Christ.

Que Dieu vous accorde la paix et des succès continus dans votre haut ministère.

Elie, catholicos-patriarche de toute la Géorgie »

