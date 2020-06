Le patriarche œcuménique Bartholomée a reçu de nombreuses félicitations à l’occasion de sa fête onomastique

Le 11 juin 2020, le patriarche œcuménique Bartholomée a reçu un appel de l’ancien premier ministre grec Alexis Tsipras, actuellement président du parti politique SYRZA. Celui-ci a félicité le patriarche à l’occasion de sa fête onomastique et a exprimé son soutien pour l’œuvre extrêmement importante qu’il accomplit pour le bien de l’Orthodoxie, de l’Hellénisme et des valeurs œcuméniques. Des primats d’Églises, présidents d’États, premiers ministres et dirigeants politiques, ministres et de nombreuses autres personnalités ont également envoyé leurs vœux au patriarche Bartholomée. Celui-ci, qui célébrait hier sa fête onomastique, a remercié, au cours de la Liturgie au Phanar, tous ceux qui lui avaient adressé leurs vœux et élevé des prières pour lui. Il a souligné que cette année, en raison des circonstances exceptionnelles, il célébrait cette fête « en famille », entouré des hiérarques du Trône œcuménique, des membres de la Cour patriarcale, des représentants diplomatiques de la Grèce et de l’Ukraine, et du petit troupeau de la ville de Constantinople, accompagné des prières du troupeau très nombreux de la Grande Église du Christ dans le monde entier, dont beaucoup ont suivi l’office sur internet. « Du fond du cœur, je vous remercie tous pour votre présence, vos souhaits et vos prières, et je vous adresse ma bénédiction pleine et entière, implorant sur tous la grâce du Très saint Esprit, des apôtres dont la mémoire est fêtée et des 300 orthodoxes chinois, qui ont été martyrisés il y a 120 ans, avec à leur tête S. Mitrophane, pour la sainte foi du Christ » a déclaré, entre autres, le patriarche. Une doxologie solennelle pour la fête du patriarche a été célébrée à New York par l’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique) : « Notre patriarche soutient chaque flamme du buisson ardent, car nous savons le Phanar constitue le phare qui illumine les cœurs des fidèles et répand la lumière du Christ dans le monde entier. Qu’il s’agisse les droits de l’homme ou de la liberté religieuse, ou bien de la justice écologique ou la compréhension inter-religieuse, Sa Toute Sainteté transfère la sagesse séculaire de la Foi orthodoxe aux problèmes et questions contemporaines. Dans les limites de l’Église, notre patriarche constitue un exemple exceptionnel de soumission aux saints canons, il est une véritable règle de notre foi orthodoxe » a déclaré entre autres l’archevêque Elpidophore. De son côté, l’archevêque d’Australie Macaire (Patriarcat œcuménique) a exprimé sa conviction que l’histoire donnerait le qualificatif de « grand » au patriarche œcuménique Bartholomée.

