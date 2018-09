Recevant le jeudi 27 septembre, au Phanar, le métropolite de Patras, Chrysostome, et un groupe de fidèles de son diocèse, le patriarche œcuménique Bartholomée a évoqué le droit et le devoir du patriarcat œcuménique de proclamer l’autocéphalie à l’Eglise d’Ukraine.

« A différentes époques, au cours de l’histoire, ainsi qu’en témoignent les documents que nous conservons dans les Archives patriarcales, ils [les Ukrainiens] ont demandé leur indépendance par rapport à l’Eglise de Russie. Même la hiérarchie actuelle de l’Eglise ukrainienne, et le métropolite Onuphre, qui est métropolite de Kiev, président du saint synode local de l’Ukraine, dès que l’Ukraine est devenue un Etat indépendant au début des années 1990, ont demandé leur indépendance et leur séparation d’avec l’Eglise de Russie, à savoir l’autocéphalie. Nous avons leurs signatures et nous les avons publiées. A présent, il semble qu’en raison des grandes pressions de Moscou certains font marche arrière mais scripta manent. Nous avons les signatures. Et je suis certain que quand notre patriarcat procédera à l’octroi de l’autocéphalie, tous intégreront la nouvelle Eglise autocéphale de leur patrie ».

Le métropolite de Patras a remercié sa Sainteté d’avoir informer les pèlerins de son diocèse car, souvent, les fidèles entendent et lisent diverses informations. Ce à quoi le patriarche répondit : « Ils lisent beaucoup de choses, je les lis moi aussi, mais cela ne m’influence pas, cela ne me trouble pas. Je sais que beaucoup d’entre eux me sont opposés, mais depuis 27 ans que grâce à Dieu je suis patriarche, j’ai lu beaucoup de choses semblables, j’ai été la cible de beaucoup, mais j’ai la conscience tranquille. Quand l’homme agit en conscience et accomplit son devoir, qu’ils disent ce qu’ils veulent, qu’ils écrivent ce qu’ils veulent ».

Le métropolite de Patras a souligné qu’ils étaient reconnaissants d’avoir eu l’occasion d’entendre, de la bouche du patriarche, la raison pour laquelle le patriarcat avait décidé, ainsi qu’il en a le droit et le devoir, d’accorder l’autocéphalie à l’Ukraine.

Source