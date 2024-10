Sa Sainteté le patriarche serbe, Porphyre, a remis le 27 octobre 2024, sur la grande scène du Théâtre national de Belgrade, l’ordre de Saint-Sava de première classe à M. Nikita Mikhalkov, éminent réalisateur et acteur, artiste du peuple de la Fédération de Russie.Après la magistrale représentation de la pièce 12, écrite par Nikita Mikhalkov et les frères Presnyakov et interprétée par les artistes de haut niveau de l’institution culturelle d’État

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.