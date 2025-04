Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, accompagné de son hôte Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, s’est entretenu le 22 avril 2025 au Kremlin avec M. Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Fédération de Russie.À La conversation, ont participé Son Éminence l’archevêque de Novi Sad et métropolite de Bačka Irénée et Son Éminence le métropolite de Volokolamsk Antoine, président du Département des relations ecclésiastiques

