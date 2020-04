Le Premier ministre grec : « À partir du 4 mai, les églises seront ouvertes pour la prière individuelle. À partir du 17 mai, les fidèles pourront participer à la divine Liturgie »

« À partir du 4 mai, les églises seront ouvertes pour la prière individuelle. À partir du dimanche 17 mai, les fidèles pourront participer à la divine Liturgie » a annoncé dans son discours le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le 28 avril 2020. Celui-ci a souligné que la participation des fidèles à la divine Liturgie aura lieu selon des règles strictes et toujours avec ce qui sera convenu avec le Saint-Synode et la communauté scientifique. Le Premier ministre a déclaré, entre autres : « Permettez-moi ici, cette référence à l’Église : je remercie l’archevêque et le clergé pour notre compréhension et notre coopération. L’expérience de la Pâque de cette année n’était facile pour aucun de nous. Il s’est cependant avéré qu’elle était nécessaire à tous. À partir du 4 mai, les églises seront ouvertes pour la prière individuelle. À partir du dimanche 17 mai, les fidèles pourront participer également à la divine Liturgie et aux autres offices. Toujours, cependant selon les règles strictes qui seront convenues avec le Saint-Synode et la communauté scientifique ».

