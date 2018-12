Le président ukrainien Petro Porochenko s’est adressé au Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine pour lui demander d’accorder son assistance à la libération des marins ukrainiens arrêtés par les gardes frontières russes le 25novembre 2018. Porochenko déclare qu’il a déjà discuté deux fois avec le primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Kiev Ukraine :« Hier et avant-hier, j’ai parlé avec le primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou, S.B. Onuphre. Je me suis adressé à lui, pour qu’il entre rapidement en contact avec Moscou, afin que par le biais de l’Église les mesures appropriées soient prises pour nous rendre (les marins).Je ne reculerai devant aucune possibilité pour faire revenir nos soldats. Nous prierons et espérerons que cela se produise le plus vite possible ». Cette déclaration a été publiée sur le site présidentiel ukrainien en date du 9 décembre. Rappelons que précédemment, le métropolite d’Odessa et Izmaïlsk s’était adressé au patriarche de Moscou Cyrille pour contribuer à la prompte libération des 24 marins ukrainiens. Une demande similaire avait également été adressée au président Poutine par le métropolite de Sarny et de Polésie Anatole(Église orthodoxe d’Ukraine) : « Je ne peux évaluer les événements politiques, mais mon devoir chrétien, en tant que hiérarque de l’Église orthodoxe qui unit par le seul Seigneur Jésus-Christ les deux peuples et États voisins, m’oblige, de même que ma conscience chrétienne, à compatir envers les marins éprouvés et leurs familles, et à ne pas me taire, lorsque souffrent des gens et leurs proches. Je tiens encore compte du fait que l’un des marins est originaire de Polésie. Cette douleur m’oblige à m’adresser à vous, Monsieur lePrésident, pour vous demander la libération de nos marins, afin qu’ils puissent fêter la Nativité du Christ avec leurs chers parents. J’espère un résultat positif ».

Sources : 1 et 2