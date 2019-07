Le projet est mis en œuvre dans la proximité du Prater et est soutenu financièrement par la mairie de Vienne. « C’est une chance qui nous est donnée à nous, Roumains, par la mairie de Vienne, non seulement de construire une magnifique église dans une zone aussi centrale, mais également, par « Sozialbau » (coopérative de logements sociaux) une chance de nous rassembler, d’avoir une nouvelle maison, bien conçue et d’obtenir un prêt avantageux », a déclaré le père Emmanuel Nuţu. Le concept a été réalisé par les architectes Georg Baldass et Mihaela Ionescu, membres de la communauté roumaine à Vienne. Le père Emmanuel a expliqué que les futurs locataires profiteront « de nombreux espaces verts dans la proximité de l’immeuble, d’un espace commun pour différentes activités destinées aux enfants, aux adultes et plus âgés ». Le concept de l’ensemble inclut « un jardin d’enfants chrétien, un magasin de produits roumains, un magasin d’objets et livres ecclésiastiques, une agence de pèlerinages ». « Les clefs seront remises au mois de novembre » précise le père Emmanuel. Celui-ci est originaire de la région de Suceava. Il habite à Vienne avec son épouse et ses cinq enfants, depuis 2009, lorsqu’il a été nommé prêtre de paroisse dans la capitale autrichienne. Il est diplômé de la Faculté de théologie de Iaşi, puis a suivi des études doctorales à Vienne. Il a été ordonné en 2003.

