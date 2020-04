Par le décret suivant du 29 avril 2020 de S.S. le patriarche de Moscou Cyrille, le protodiacre André Kouraïev est interdit de célébration : « Suite à votre insulte publique de la mémoire du recteur de la cathédrale de la Théophanie, l’archiprêtre Alexandre Ageïkine, malgré le chagrin de sa femme et de ses enfants, et ce le jour de son décès, ce qui caractérise cet agissement non seulement comme immoral, mais comme particulièrement cynique et ce qui a provoqué l’indignation des hiérarques, des clercs et des laïcs de l’Église orthodoxe russe, et en tenant compte également de vos actes antérieurs, au sujet desquels des plaintes m’ont été adressées, vous êtes interdit de célébration jusqu’à ce que le tribunal ecclésiastique diocésain prenne sa décision après examen des actes susmentionnés ». Personnalité connue de l’Église orthodoxe russe, le protodiacre André Kouraïev avait fait, ces dernières années, des déclarations incendiaires à propos de l’Église dans les medias et sur son blog. Fin 2013, il avait été licencié de son poste à l’Académie théologique de Moscou. Le décret du patriarche a été pris suite à la déclaration suivante du protodiacre André Kouraïev au sujet de l’archiprêtre Alexandre Ageïkine décédé des suites du coronavirus le 21 avril 2020 : « Dans ma mémoire… il restera comme un carriériste stupide ayant fait sa trajectoire dans le domaine du service VIP… ».

Sources : 1, 2 et 3