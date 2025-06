Le 18 juin 2025, le Parlement estonien (Riigikogu) a approuvé une version révisée de l’amendement à la loi sur les églises et les congrégations, une mesure qui impose essentiellement la rupture des liens entre l’Église orthodoxe d’Estonie et le Patriarcat de Moscou.Le président Alar Karis avait refusé de promulguer la loi le 24 avril, estimant que la restriction à la liberté religieuse et à la liberté d’association qu’elle créait n’était

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.