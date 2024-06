Aujourd’hui, le 20 juin 2024, la procédure d’élection des trois candidats au Trône patriarcal a commencé au Palais synodal de Sofia en présence des 14 hiérarques membres du Synode et du bureau électoral composé de : S.E. le métropolite Grégoire de Vratsa, locum tenens du président du Saint-Synode et du diocèse de Sofia, S.E. le métropolite Daniel de Vidin et S.E. le métropolite Arsène de Sliven. Le scrutin s’est déroulé

