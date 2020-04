Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce se réunit ce jeudi

Mgr Hiérothée, métropolite de Naupacte, a annoncé ce matin lors de l’émission télévisée « Good Morning Greece » que le Saint-Synode de l’Église de Grèce se réunira ce jeudi. Mgr Hiérothéos, qui est aussi représentant du Saint-Synode au sujet du Covid-19, a fait référence à la lettre envoyée par l’archevêque Jérôme au Premier ministre Kyriakos Mitsotakis le 22 avril dernier, demandant la réouverture progressive des églises en présence de fidèles, selon les instructions fixées par des experts. Mgr Hiérothée a souligné que la réponse du Premier ministre est attendue et c’est pourquoi le Saint-Synode est convoqué jeudi prochain. Mgr Hiérothée a déclaré que « pendant la Semaine sainte, nous avons fait un énorme effort et il est affligeant d’entendre qu’ils ouvriront par exemple les coiffeurs et non les églises ».

