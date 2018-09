L'école d’iconographie orthodoxe Saint-André-Roublev créée avec la bénédiction de Mgr Jean de Charioupolis, fera sa rentrée le 1er octobre prochain. but de l’école d’iconographie orthodoxe Saint-André-Roublev est de former des iconographes professionnels au service de l’Église, mais aussi de faire découvrir l’art de l’icône à ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de la tradition orthodoxe, enrichir leur foi et leur vie spirituelle. Le programme proposé est construit sur l’enseignement parallèle de la théorie et de la pratique. Les étudiants reçoivent un enseignement en théologie et spiritualité orthodoxe, histoire de l’Église, iconologie, architecture sacrée. L’enseignement pratique inclut le dessin académique, le dessin et la peinture iconographique, la calligraphie. D’octobre 2018 à juin 2019 5 heures de cours hebdomadaires.(1ère année : le vendredi. 2ème et 3ème années : le mardi.) 12 rue Daru – 75008 Paris (cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky).

Renseignements et inscription :Maciej Leszczynski, directeur pédagogique, 07 60 38 70 50. Élisabeth Toutounov (administration), 06 24 43 09 75. ecole.iconographie@gmail.com

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir