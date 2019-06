Avant la tenue d’élections locales très disputées en Albanie, l’Église orthodoxe locale a appelé les politiciens à ne pas utiliser ses locaux pour des activités politiques, après au moins deux réunions où l’on a vu des maires parler aux électeurs dans l’église de leur ville. « L’utilisation d’églises consacrées pour des activités politiques est une insulte au sentiment religieux et aux institutions », peut-on lire dans une déclaration publiée lundi. Dimanche, le métropolite d’Apollonia et de Fieri a déclaré dans une allocution que le fait d’utiliser des églises à de telles fins était sacrilège.

Le conflit a commencé après que le maire de Tepelena, Termet Peci, qui se présente pour un troisième mandat pour le Parti socialiste au pouvoir lors d’élections locales boycottées par les principaux partis d’opposition, se soit adressé aux partisans depuis l’autel d’une église dans le village de Lekel. Majlinda Bufi, maire de Roskovec, a accordé une interview à ERTV, une chaîne de télévision en ligne proche du Premier ministre socialiste Edi Rama, à l’intérieur d’une ancienne église, mais, dans les deux cas, l’Église dit ne pas avoir donné son accord pour ces événements. « Un tel usage constitue une profanation et une insulte pour les croyants », ont déclaré les responsables de l’Église.

Les deux déclarations ont affirmé à cette occasion qu’un accord historique entre l’Église et l’État albanais signé en 2009 avait été violé. Suite à la réaction de colère de l’Église, le maire Bufi de Roskovec a insisté sur le fait que l’église en question étant un monument historique, elle appartenait au ministère de la Culture, et non à l’Église.

Les relations entre le gouvernement socialiste et l’Église orthodoxe en Albanie sont tendues depuis 2015, date à laquelle les autorités ont démoli une église dans le village de Dhermi en la qualifiant de « bâtiment illégal ». La démolition de l’église a irrité les croyants et les autorités de la Grèce voisine. Un nombre important de croyants orthodoxes en Albanie, majoritairement musulmane, sont d’origine grecque et les autorités albanaises considèrent depuis longtemps que l’Église orthodoxe est dominée par la Grèce et trop sous son influence. L’Église et l’État sont séparés dans l’État albanais depuis son indépendance vis-à-vis de l’Empire ottoman en 1912. Les organisations religieuses s’abstiennent généralement de faire des commentaires sur la politique et ne prennent pas parti lors des élections. Le nombre exact de croyants orthodoxes en Albanie est contesté. Dans le recensement de 2011, 56,7 % de la population a déclaré être musulmane, 10 % catholique et 6,75 % orthodoxe, mais l’Église insiste sur le fait que le nombre réel de croyants orthodoxes est beaucoup plus élevé.

