Le jeudi 17 mai, alors que de nombreuses organisations à travers le monde célèbrent la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOTB), lancée en 2005, l'Église orthodoxe de Géorgie va sanctifier cette journée par une procession dans les rues de Tbilissi afin de défendre la sainteté de la famille et va célébrer un grand nombre de mariages dans toute la ville.

Ce jeudi est aussi celui où l'Église orthodoxe célèbre la grande fête de l'Ascension du Seigneur. Après les divines liturgies du matin, les membres du clergé des nombreuses paroisses de Tbilissi se sont réunies avec leurs fidèles sur la place de la Révolution des roses à midi d’où partira la procession religieuse.

L'Église orthodoxe affirme avec force que le mariage est l'union sacramentelle entre un homme et une femme, que tout autre type de "mariage" est un péché, et que toute relation sexuelle en dehors des liens sacramentels du mariage est une faute.

L'Église orthodoxe de Moldavie a récemment demandé au gouvernement d'interdire une marche des LGBT dans la capitale Chișinău.

La procession se terminera à la cathédrale de la Sainte-Trinité, où un office de mariage pour plusieurs couples orthodoxes sera célébré. L'agence Spoutnik-Géorgie indique qu'environ 400 couples se marieront aujourd'hui dans différentes églises de Tbilissi.

C'est la deuxième année qu'une telle célébration d'un grand nombre de mariages aura lieu. L'événement est organisé par la Société de Chokhonetsev de Géorgie, fondée par le Patriarcat de Géorgie dans le but de consolider le caractère traditionnel de la famille.

Le patriarche-catholicos Elie II a déclaré le 17 mai "Journée de la sainteté de la famille et de la dignité des parents" en 2014 après que les membres de la communauté géorgienne LGBT ont entrepris de célébrer publiquement l'IDAHOTB. Il y a eu des accrochages regrettables entre les manifestants appartenant à ces minorités et le clergé et les laïcs orthodoxes en 2012 et 2013, bien que la sécurité ait été renforcée l'an dernier et que cette manifestation se soit déroulée sans violence.

Pour démontrer que la position de l'Église n'est pas une position "homophobe ", mais bien une position de fidélité aux prescriptions de Dieu, le Patriarcat de Géorgie a demandé au ministre de l'Intérieur en février 2016 de garantir la sécurité à Giorgi Tatishvili, un représentant de la communauté LGBT qui milite pour défendre leurs droits, et qui avait déposé un projet de loi devant la Cour constitutionnelle pour obtenir la légalisation du mariage homosexuel, en disant " Comme nous le savons, la majorité de notre population (indépendamment de la nationalité et de la religion) sont contre cette loi ". Pour cela, il y a une danger que certaines tendances utilisent cette situation comme moyen de provocation et que la vie de Giorgi Tatishvili soit en danger".

Source