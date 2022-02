L’église des Trois-Saints-Hiérarques de la paroisse roumaine à La Courneuve a été consacrée samedi dernier, à la veille de sa fête patronale

Le service de consécration a été célébré en roumain et en français par le métropolite roumain Joseph d’Europe occidentale et méridionale, auquel se sont joints l’archevêque Job de Telmessos (Patriarcat œcuménique de Constantinople), le métropolite Ignace d’Europe occidentale et méridionale (Patriarcat d’Antioche), par l’évêque roumain Justin de Maramureş et Sătmar, par l’évêque roumain Timothée d’Espagne et du Portugal, par l’évêque auxiliaire roumain pour l’Europe occidentale Marc de Neamț, et par Mgr Athanase de Bogdania, évêque auxiliaire du diocèse orthodoxe roumain d’Italie.

Les réponses liturgiques ont été données par le chœur de musique byzantine « Anastasios » de Târgu Mureş, en Roumanie.

Le métropolite Joseph a souligné que, par la consécration, une église deviendra la demeure de Dieu sur terre et les portes du ciel. (Le discours de Mgr Joseph à partir de 3:33:57 de la vidéo de l’office ci-deesous)

Le hiérarque a brièvement expliqué la signification et la syntaxe de la peinture dans les lieux de culte orthodoxes.

Par la même occasion, la paroisse a reçu une deuxième fête patronale : La Protection de la Mère de Dieu.

Mgr joseph a également consacré les antémensions offerts l’année dernière aux communautés roumaines de la diaspora par Sa Béatitude le Patriarche Daniel. Chaque paroisse roumaine d’Europe occidentale doit en recevoir une.

Ci-dessous les photographies de l’office.