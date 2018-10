Le métropolite Paul de Minsk et Sloutsk, exarque patriarcal de toute la Biélorussie, a appelé le patriarche Bartholomée à suspendre le processus d'octroi d'autocéphalie à l'église ukrainienne, ce qui, selon lui, pourrait provoquer une scission de l'Orthodoxie mondiale. « Notre déclaration a été faite de manière à inviter le patriarche Bartholomée et le synode de l'Église de Constantinople à repenser les décisions prises et à faire tout son possible pour rappeler, arrêter ce processus, qui prend maintenant les formes claires d'un schisme religieux dans l’ensemble de l’Église orthodoxe ", a déclaré hier le métropolite Paul lors d’une conférence de presse à Minsk. Un schisme est un événement terrible, a-t-il déclaré. « Afin de refroidir les ‘têtes brûlées’, il a été décidé de suspendre notre concélébration avec les évêques de Constantinople, de suspendre notre participation à tous les événements présidés par des représentants de Constantinople », a déclaré l'exarque. « Ce n'est pas encore la séparation » dit-il. « C'est un appel, une tentative de demander au patriarche Bartholomée de suspendre cet acte, ce qui pourrait conduire à un schisme », a déclaré le métropolite Pavel. « Nous regrettons ce qui se passe en Ukraine », a rajouté le primat de la Biélorussie. Le métropolite a aussi informé les journalistes que le patriarche Cyrille devrait se rendre à Minsk les 13 et 15 octobre. Le primat de l'Église orthodoxe russe présidera l’office divin dans la principale église de Biélorussie - la cathédrale du Saint-Esprit. Le dimanche matin 14 octobre, il présidera la grande consécration de l'église-monument de Tous-les-Saints et déposera également des fleurs sur le monument de la place de la Victoire. Il a précisé que le patriarche Cyrille rencontrera le président de la Biélorussie le 15 octobre, après quoi il se tiendra une réunion du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe qui aura lieu pour la première fois en Biélorussie.

