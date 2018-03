La possibilité de canoniser le métropolite Joseph (Semachko) de Vilnius et de Lituanie, l’initiateur de la réunion des uniates biélorusses à l’Église orthodoxe, a été discutée lors d’une conférence de presse dédiée au 220ème anniversaire de sa naissance et le 150ème anniversaire de son décès, qui a eu lieu mardi dernier. 2018 a été déclarée année du métropolite Joseph dans l’Exarchat biélorusse. Le primat de l’Église biélorusse, le métropolite de Minsk Paul, a déclaré que la canonisation du métropolite Joseph, si elle a lieu, sera une canonisation universelle, plutôt que locale. Le métropolite Joseph était une personne remarquable, son ministère étant associé à plusieurs pays. Le métropolite Paul a mentionné qu’il était trop tôt pour parler de la canonisation du métropolite Joseph, bien que la nature de son travail missionnaire atteste ses capacités extraordinaires et son ministère considérable au service de l’Église et du peuple de Dieu. « À ce stade, des matériaux sur la vie et les activités du métropolite Joseph (Semachko) sont recueillis et étudiés. Nous préparons le matériel et lorsque tout sera fait, la Commission synodale des canonisations de l’Exarchat de Biélorussie tirera une conclusion définitive », a déclaré le métropolite Paul. Le métropolite Joseph est né dans les terres kiéviennes, et dirigeait un diocèse situé dans les actuelles Biélorussie et Lituanie. Il était également connu en Russie. Il prit l’initiative de la réunion des Uniates des actuelles Biélorussie occidentale et Pologne orientale, ainsi que de Lituanie, à l’Église orthodoxe, raison pour laquelle il devrait être reconnu comme un saint de toute l’Église. L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, qui s’est réunie à Moscou en novembre-décembre derniers avait déjà approuvé la canonisation de deux grands ascètes biélorusses, St Georges (Konissky), archevêque de Moghilev (†1795), et du juste Jean de Korma (archiprêtre Jean Gachkevitch (†1917).

Source