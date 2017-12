Une assemblée générale du diocèse de Minsk a été tenue le 20 décembre à l’hôtel « Belarus », dans la capitale biélorusse, au cours de laquelle il a été décidé de collecter des fonds pour aider les chrétiens orthodoxes souffrants en Syrie. Pendant l’assemblée, le métropolite de Minsk et Zaslavl Paul, exarque patriarcal de toute la Biélorussie, a annoncé la proposition du clergé du 6ème district de la ville de Minsk d’organiser une collecte pour la restauration des sanctuaires en ruines de l’Église orthodoxe d’Antioche et pour aider les citoyens souffrants de la République arabe syrienne. Les participants à la réunion ont donné leur soutien unanime à l’idée d’une action caritative destinée à renforcer les relations inter-orthodoxes et internationales. L’action constituera un geste de bonne volonté du peuple biélorusse et un témoignage non seulement de ses prières mais aussi de sa solidarité bénévole avec l’Église sœur d’Antioche, qui traverse maintenant des temps difficiles et une sérieuse épreuve. Avec la bénédiction du métropolite Paul, la collecte de fonds sera annoncée dans l’Église de Biélorussie durant les prochains jours.

