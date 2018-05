Le refus de l’Église orthodoxe de Bulgarie est inattendu, du fait que celle-ci avait auparavant soutenu la décision de « L’Église orthodoxe de Macédoine » reconnaissant le Patriarcat de Bulgarie comme son Église-Mère. Lors de sa dernière session, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie a décidé de ne pas envoyer de délégation aux festivités du millénaire de l’archevêché d’Ohrid qui auront lieu le 27 mai à Ohrid. Cette décision a été prise en réponse à l’invitation reçue du métropolite Stéphane, primat de « l’Église orthodoxe de Macédoine », non reconnue dans le monde orthodoxe. « Après discussion, le Synode a pris la décision de ne pas donner sa bénédiction à la participation des représentants du Patriarcat de Bulgarie aux solennités prévues », est-il dit dans le communiqué. Cette décision a reçu le soutien des métropolites Gabriel de Lovetch, Ambroise de Dorostol, Antoine d’Europe occidentale et centrale, Jean de Varna, Séraphim de Nevrokop, Nahum de Ruse, Grégoire de Vratsa et Daniel de Vidin. S’y sont opposés les métropolites Joannice de Sliven, Grégoire de Veliko Tarnavo, Ignace de Pleven, Nicolas de Plovdiv et Cyprien de Stara Zagora. La proposition du métropolite de Plovdiv Nicolas d’envoyer aux festivités non pas une délégation représentative, mais un seul des métropolites de l’Église de Bulgarie, a été également repoussée. Selon le site Sedmitza.ru, « une telle décision s’est avérée inattendue, du fait qu’auparavant le Patriarcat de Bulgarie soutenait la décision de l’Église orthodoxe de Macédoine, exprimant son intention de le reconnaître comme son Église-Mère. Selon les hiérarques bulgares, cela pouvait permettre la régularisation du statut canonique de l’Église non-reconnue [de Macédoine]. Il est possible que cette décision fasse suite aux déclarations des représentants d’autres Églises orthodoxes locales (de Russie, de Serbie, de Grèce et de Constantinople) dans lesquelles la variante proposée de résolution de la « question macédonienne » était qualifiée de non-canonique ». La session du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Bulgarie s’est déroulée le 14 mai sous la présidence du métropolite de Sliven Joannice. Le patriarche Néophyte était absent pour raison de santé.

Source (dont photographie) : Pravlife