« L’Église orthodoxe de Géorgie ne doit pas se hâter de reconnaître l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine » a déclaré le métropolite d’Akhalkalaki et Kumurdo Nicolas à l’agence de presse géorgienne Interpressnews. Le métropolite Nicolas considère que ce sont d’abord les Églises qui se trouvent dans les diptyques avant l’Église de Géorgie qui doivent relever ce défi que l’on appelle la reconnaissance [de l’autocéphalie ukrainienne, ndt]. Le métropolite Nicolas a déclaré en outre : « Il est nécessaire que soient prises en compte les circonstances sous lesquelles est appliquée l’autocéphalie. En particulier, qui doit être chef de l’Église d’Ukraine et qui seront clercs. Il est très important que soit établie leur canonicité. Certains d’entre eux ont été anathématisés. Cela a été reconnu par toutes les Églises orthodoxes, y compris celle de Constantinople ». Le métropolite a ajouté que « nombreux sont parmi eux [i.e. la nouvelle Église autocéphale, ndt] ceux qui sont évêques auto-proclamés ! Comment tout cela peut-il coexister ? Nous ne pouvons reconnaître de telles personnes ». Le hiérarque de l’Église de Géorgie a également mentionné que le Saint-Synode n’a pas encore entièrement étudié le Tomos reçu par l’Ukraine, ajoutant que la procédure de reconnaissance est longue et complexe et soulignant qu’il « était nécessaire que nous examinions le texte original et non la traduction » du Tomos. Le métropolite d’Akhalkalaki et Kumurdo Nicolas a conclu : « L’Ukraine est partenaire stratégique de la Géorgie, tandis que la Russie a occupé 20% du territoire géorgien. Les citoyens géorgiens soutiennent pleinement l’Ukraine, mais si nous soutenions pleinement l’autocéphalie, cela serait négatif dans les relations avec les autres Églises orthodoxes ».

