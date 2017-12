L’Église orthodoxe de Moldavie (Patriarcat de Moscou) appelle la Métropole de Bessarabie (diocèse du Patriarcat de Roumanie en République de Moldavie, ndt) à collaborer plus intensément au nom de la foi commune. Le message vient de la part du métropolite de Moldavie Vladimir, dans le contexte du 25ème anniversaire du rétablissement de la Métropole de Bessarabie. À son tour, celle-ci déclare qu’elle est ouverte au dialogue. « Nous avons ici l’Église orthodoxe de Moldavie, mais puisqu’il y a aussi la Métropole de Bessarabie, nous avons souhaité qu’avec sa hiérarchie et ses prêtres, nous menions des discussions, un dialogue, dans le but de rencontres fraternelles pour parler de la vie canonique de l’Église » a déclaré le métropolite de Chişinău Vladimir. Celui-ci a précisé en outre qu’il avait eu des discussions similaires la semaine passée à Moscou avec plusieurs leaders orthodoxes mondiaux. « J’ai eu une entrevue avec le patriarche Daniel et l’archevêque et métropolite Niphon de Târgovişte, avec lesquels j’ai dit qu’il serait bien de conduire un dialogue, parce que nous sommes orthodoxes et eux le sont aussi, et qu’il serait bien qu’une bonne intelligence s’établisse entre nous, une fraternité » a dit le métropolite de Chişinău et de toute la Moldavie Vladimir. La métropolite de Bessarabie salue l’ouverture de ses confrères au dialogue, tout en insistant sur le fait que la seule institution canonique en Moldavie doit être la métropole de Bessarabie. « Dès le début, en 1992, nous avons déclaré qe nous étions ouverts au dialogue. Nous représentons la même Église orthodoxe, nous sommes deux structures distinctes, l’une appartient à Moscou, l’autre au Patriarcat roumain, tandis qu’il est nécessaire que nous collaborions dans cette région», a dit l’évêque-vicaire de la Métropole de Bessarabie, Mgr Antoine de Orhei. Vlad Cubreacov, qui a milité pour la reconnaissance de la Métropole de Bessarabie et qui a représenté la métropole auprès de la CEDH, soutient « qu’il se produit là un conflit de sphères d’influences. Il n’existe pas de conflit entre fidèles. Le conflit est de nature géo-spirituelle. C’est-à-dire un conflit entre Moscou et nous-mêmes. La Métropole de Bessarabie étant l’équivalent à l’indépendance de la République de Moldavie » a dit le président de l’association « l’éveil roumain ». La métropole de Bessarabie a été dissoute par le régime soviétique en 1944. Sur la base de la loi sur les cultes, une partie des clercs et des fidèles de République de Moldavie s’est associée et, le 14 septembre 1992, a eu lieu à Chişinău une assemblée de ré-activisation de la Métropole de Bessarabie. Mgr Pierre Păduraru, évêque de Bălţi, était nommé métropolite par intérim, tandis qu’une délégation de clercs était envoyée à Bucarest pour demander au Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine de recevoir la nouvelle Métropole de Bessarabie sous la juridiction canonique du Patriarcat de Roumanie [ce qui a été accepté, ndt], comme cela fut le cas après 1918.

Source (dont photographie du métropolite Vladimir): Canal2 Moldavie (avec vidéo d’un reportage de la télévision moldave)